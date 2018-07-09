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Сидоренко, Гадрані та Чумак покинули Десну

11:32 338 Читать на русском
Сидоренко, Гадрані та Чумак покинули Десну
ФК Десна

Чернігівська Десна повідомила про припинення співпраці з трьома футболістами.

На навчально-тренувальний збір Десни до Полтави вирушило 24 гравці. Серед них не було Сергія Мелашенка та Євген Белича, які будуть тренуватися разом з дублюючим складом в Чернігові, а Кирило Сидоренко, Гіоргі Гадрані та Євген Чумак залишили розташування Десни.

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У весняній частині сезону 2017/2018 Сидоренко зіграв в 5 матчах, Гадрані в семи, а Чумак в 11, і забив при цьому 2 голи. Гравці допомогли Десні завоювати бронзові нагороди чемпіонату Першої ліги та стали важливою частиною історичного успіху. Клуб вдячний гравцям за співпрацю, та бажає успіху в подальшій кар’єрі, – йдеться у повідомленні прес-служби Десни.

Сьогодні Десна проведе контрольний поєдинок з Металістом-1925.

Теги
Кирило Сидоренко Кирило Сидоренко Євген Чумак Євген Чумак Гіоргі Гадрані Гіоргі Гадрані Десна Десна
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