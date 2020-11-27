"Корнієнко – молодий хлопець, тільки почав грати в основі і йому завдають таку травму. Я не розумію футболістів, які так чинять. Я 20 років грав у футбол і все одно не розумію, навіщо футболісти чинять такі фоли, наносять травми, з яких міркувань вони це роблять. Я не розумію.

Сидорчук отримав суворе покарання за фол у матчі проти Шахтаря

Що ж стосується покарання, то воно завжди повинно відповідати порушенню. Є положення, що за порушення, яке призводить до травми футболіста, передбачено 4 матчі дискваліфікації. Потрібно було давати 4 матчі. Було б 10, тоді потрібно було б давати 10.

Тут важливо, щоб до всіх команд було однакове ставлення, один підхід. Так, ми знаємо, що практикується покарання плюс умовно. Таке є не тільки у нас, але і в Європі. Але, повторюся, важливо щоб до всіх команд було однакове ставлення, і ні у кого не виникало претензій.

Покарання має бути сумірним із порушенням, щоб у інших футболістів не виникало думок повторювати такі порушення, щоб навіть спокуси не було", – поділився Грачов у коментарі Террикон.

Додамо, що Сидорчук був дискваліфікований на 3 поєдинки вже встиг відбути один матч покарання – 10 тур, в якому Динамо перемогло Інгулець (2:0).

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