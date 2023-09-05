"Київ – це ми. Київ – це частина мого життя. І тепер я змушений говорити про неї в минулому часі.

У 2012 році я прийшов у легендарний клуб – Динамо. Здійснилась мрія простого хлопця із Запоріжжя. У 2013 році дебютував за "біло-синіх". Почалася моя динамівська історія. У 2015 році дебютував в Лізі чемпіонів. Незабутні емоції, ще й перемогли тоді. Просто казка. У 2017 році став капітаном команди. Статус, що став великою відповідальністю.

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Були трофеї, перемоги, поразки. Різне було. Здається, ми пройшли разом через все. Гідно пройшли. Я мав за честь працювати з найкращими тренерами та грати з талановитими футболістами. Дуже пишаюся цим. За всі роки у клубі я не вважав нормою розслаблятись чи приймати як належне своє перебування у найкращому клубі країни. Мені постійно хотілось доводити, що я маю право бути тут, бути частиною легенди, бути в біло-синій родині. І я робив для цього все можливе та неможливе та свідомо присвятив 11 років життя команді, яку люблю.

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Цей життєвий етап дуже цінний для мене. І я іду з цим досвідом далі. Та дякую всім за нього. Тренерам, колегам по команді, кожному працівнику клубу. Ви найкращі! Ви у серці назавжди! Дякую", – написав Сидорчук у соцмережах.

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