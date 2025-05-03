Бельгія, Ліга Жупіле, група Ліги Конференцій, 7-й тур

Вестерло – Дендер – 4:2

Голи: Сайядманеш, 45+3 (пен), Фріган, 76, Йоу, 88 (пен), Сидорчук, 90+6 – Квет, 37, Нсімба, 61 (пен)

Манчестер Юнайтед на останніх хвилинах врятував нічию з Борнмутом – Забарний помилявся, але міг забити гол

Команда Сидорчука пропустила першою – на 37-й хвилині відзначився Квет. Вестерло довгий час поступався, проте за 20 хвилин до кінця гри зміг забити три м'ячі. Останній гол у матчі записав на свій рахунок український півзахисник Сергій Сидорчук. Екс-гравець Динамо, якому в день гри виповнилося 34 роки, вийшов на поле на 90+4 хвилині, а на 90+6 оформив масну крапку у матчі, забивши четвертий гол своєї команди.

Завдяки цій перемозі Вестерло продовжує боротьбу за вихід у Лігу конференцій. Наразі клуб лише на один бал відстає від Шарлеруа, який очолює турнірну таблицю.

До слова, у поточному сезоні Сергій Сидорчук провів 16 матчів за Вестерло, забив 3 голи та віддав 2 асисти. Його контракт з бельгійським клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

Брентфорд несподівано здолав претендента на ЛЧ в гостях – Ярмолюк видав Мессі й влаштував сутичку, воротар віддав асист