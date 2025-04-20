Бельгія, Ліга Жупіле, група Ліги Конференцій, 4-й тур

Стандард – Вестерло – 1:1

Голи: Екерт, 59 – Сидорчук, 87

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Стандард забив перший гол у матчі на 59-й хвилині зусиллями Екерта. Український півзахисник Вестерло вийшов на поле на 62-й хвилині гри. Це був перший матч Сидорчука за місяць, перед цим він грав ще у березні.

На 87-й хвилині поєдинку українець відгукнувся на передачу партнера у карний майданчик та з кута пробив поміж ніг голкіпера, цей забитий м'яч приніс Вестерло нічию.

Портал Sofascore оцінив гру Сидорчука у високі 7,3 бала. Варто відзначити, що гол у ворота Стандарда став для Сидорчука першим у поточному сезоні. Востаннє він забивав у листопаді 2023 року.

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