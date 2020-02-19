Сидорчук: З VAR все одно будуть помилки, проблеми

Півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук поділився думкою про запровадження VAR в УПЛ.

"Багато буде залежати від людського фактора. Але те, що все буде правильно, такого не буває. З VAR все одно будуть помилки, проблеми. Меседж такий – потрібно це все спокійніше сприймати, тоді буде легше", – сказав Сидорчук.

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Нагадаємо, система працюватиме в УПЛ починаючи з першого туру після зимової перерви. Щоправда, VAR буде використовуватись лише у двох матчах кожного туру.

До слова, перший в історії чемпіонату України поєдинок із використанням VAR відбудеться за участю Динамо. 22 лютого кияни в рамках 19-го туру УПЛ прийматимуть полтавську Ворсклу.

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