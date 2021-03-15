Сергій Сидорчук став найкращим гравцем 18-го туру української першості, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Капітан Динамо отримав нагороду за переконливу гру проти Зорі (2:0), в якій він віддав асист на Бєсєдіна, а потім і сам відзначився шедевром.

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У голосуванні Сидорчук випередив героїв Шахтаря – Тете та Манора Соломона, які оформили по дублю у ворота Десни, а також дніпрянина Артема Довбика, який вирвав перемогу над Ворсклою (1:0).

До слова, Сергій зрівнявся за кількістю матчів у футболці Динамо з Андрієм Шевченком – в обох тепер по 250 зіграних поєдинків.

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