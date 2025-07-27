У матчі першого туру Ліги Жупіле Вестерло зустрічався з Андерлехтом (2:5). Результат та огляд гри читайте в цій новині на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, перший тур

Андерлехт – Вестерло – 5:2

Голи: Азар, 19, 90+1, Дегреф, 37, Ангуло, 65, Саліба, 70 – Фріган, 46, 58

Сидорчук обрав новий номер у Вестерло на наступний сезон – українець раніше не грав під ним

У стартовому турі чемпіонату Бельгії Андерлехт приймав Вестерло Сергія Сидорчука. Український півзахисник вийшов на поле у стартовому складі. Господарі мали перевагу у першому таймі та відкрили рахунок на 19-й хвилині, відзначився зірковий бельгієць Торган Азар. В моменті з голом Сидорчук невдало пішов на м'яч у центрі поля, чим швидко скористались гравці Андерлехта.

На 37-й хвилині господарі забили другий м'яч, і знову не найкращим чином зіграв Сидорчук, програвши силову боротьбу Дегрефу. Перший тайм завершився за комфортної переваги Андерлехта 2:0, а по перерві українського півзахисника замінили.

У другому таймі Вестерло несподівано повернувся в гру та досить швидко зрівняв рахунок вже на 58-й хвилині. Однак незабаром Андерлехт повернув собі перевагу у два м'ячі. У компенсований час Торган Азар відзначився дублем та встановив остаточний рахунок – 5:2.