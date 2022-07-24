Вчора було два роки, як Мірча Луческу очолив київський клуб. З цієї нагоди капітан Сергій Сидорчук звернувся до нього та тренерського штабу.

"Ми подумали й вирішили, що від усієї команди хотіли б висловити подяку за те, що ці два роки ми не проіснували, а прожили справжнім футбольним європейським життям.

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Це велика заслуга тренерського штабу. Від імені всієї команди хочемо сказати красно дякую. Сподіваюся, продовжуватимемо так і далі", – заявив Сидорчук. Опісля гравці влаштували коридор пошани Луческу та його штабу.

Нагадаємо, за два роки в Динамо Мірча виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. Це все вдалось завоювати у сезоні 2021/22. В минулій кампанії "біло-сині" залишились без трофеїв – у матчі за Суперкубок поступились Шахтарю, а УПЛ та Кубок не були дограні через повномасштабне вторгнення Росії.

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