Сидорчук відзначив негативні сторони капітанської пов'язки Динамо

Хавбек київського Динамо Сергій Сидорчук розповів, як змінилось його життя після отримання капітанської пов'язки клубу.

"На полі у капітана більше комунікації: з суддею, з тренерським штабом. Кожен день якісь внутрішньокомандні питання. Раніше я був замкнутим, зараз все інакше. На полі потрібно бути лідером, але роль капітана зараз змінилася – тепер це більше, мені здається, дипломат.

Ренн – Динамо: кияни полетіли до Франції без Бєсєдіна, але з Вербічем

В цілому, важко, тому що Динамо це дуже великий організм, і доводиться займатися не тільки якимись проблемами всередині команди. Є багато соціальних проектів. Загалом, не виходить повністю концентруватися тільки на футболі. Не скажу, що мене хтось змушує, але графік непростий, і не завжди вистачає часу побути з сім'єю", – сказав Сидорчук в інтерв'ю відеоканалу ФФУ.

Нагадаємо, матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи між Ренном та Динамо відбудеться в четвер, 25 жовтня. Початок зустрічі о 22:00.

Українські арбітри помиляються на користь Динамо вдвічі частіше, ніж на користь Шахтаря, – ЗМІ