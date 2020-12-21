"Чи можуть жінки судити чоловіків? Якщо я скажу щось не так, мене одразу ж звинуватять у сексизмі. Ви розумієте, в який час ми живемо? Я нічого не маю проти жінок-рефері. Вони можуть судити, але жіночий футбол і чоловічий – це трохи різні речі.

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Для прикладу, Монзуль відпрацювала 42 матчі в УПЛ і показала 9 червоних карток, а в жіночій Лізі чемпіонів у неї 1 червона за 50 матчів. Це різні види спорту. Язик не повертається сказати, що Монзуль – поганий арбітр. Але їй заважає VAR. Її початкові рішення, напевно, на 80-90% адекватні. Після перегляду VAR все змінюється.

Три найкращі українські арбітри? Мені завжди Труханов (Костянтин – Футбол 24) подобався. Імпонують також Анатолій Абдула та Віталій Романов", – цитує Сидорчука видання Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал "Футбол".

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