Президент Стяуа Джордже Бекалі пояснив, чому українські гравці досі не виступають за його клуб.

"Наразі ми їм навіть не пропонували, але якщо знадобляться, то ми зробимо це. Вони хочуть просто тренуватися, але грати не хочуть, хоча це в їхніх інтересах.

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Я питав Сидорчука, чи хоче він грати, але поки він не зацікавлений. Він хороший хлопець, але зараз відмовляється грати у футбол", – наводить слова Бекалі Digisport.

Нагадаємо, Сидорчук, Пятов і Степаненко зараз перебувають в Румунії, однак новий клуб офіційно не знайшли.

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