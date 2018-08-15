Сидорчук: В епізоді з незарахованим голом я бачив, що футболіст Славії порушив правила

Капітан Динамо Сергій Сидорчук прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Славії (2:0).

"Швидкий гол нам допоміг. Тренери нас на це і націлювали. Ми розуміли, що Славії потрібно забивати, але хотіли відразу продемонструвати, що граємо вдома. Другий м'яч взагалі зняв всі питання. Чехи відкрили зони і, по суті, посипалися.

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У чехів агресивний стиль футболу. Хоча емоції, звичайно, били через край. Особливо в перерві, коли вони супроводжували арбітрів в роздягальню.

Незарахований гол? Я був поруч і бачив, що футболіст Славії порушив правила. Але навіть якщо фолу і не було, то було блокування від гравця, який перебував в офсайді.

У другому таймі ми трохи змінили тактику – почали грати 4-1-4-1. Я займав позицію в опорній зоні, а Денис Гармаш і Вова Шепелєв діяли трохи вище. Така перестановка пішла нам на користь. Коли в два опорних грали, було складніше.

Аякс? Голландці, звичайно, на своєму полі сильно зіграли проти Стандарта. Накривали, створювали моменти. У них багато хороших виконавців. Буде непросто – ми це розуміємо", – розповів Сидорчук в коментарі Команда1.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Славію у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів та вийшло на Аякс в плей-офф кваліфікації.

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