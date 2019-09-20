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Сидорчук: В матчі проти Мальме Динамо грало за тренера

01:45 68 Читать на русском
Сидорчук: В матчі проти Мальме Динамо грало за тренера
Сергій Сидорчук / Футбол 24

Капітан Динамо Сергій Сидорчук поділився враженнями від перемоги над Мальме (1:0) у першому турі групового етапу Ліги Європи.

84’ Віталій Буяльський
 
84’ Віталій Буяльський

"Якщо мені не зраджує пам'ять, востаннє ми вигравали півтора місяці тому. У плані психології це була важлива гра. Що стосується суперника, то на початку він хотів пресингувати, але ми змінили нашу гру і намагалися грати через короткий пас.

Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Було відчуття, що виграємо цей матч. В команді бувають такі моменти, коли всі мовчать. Сьогодні всі розмовляли на полі. Це важливо. Чим більше буде комунікації на полі в подальшому, тим буде краще. Збори з тренерським штабом були однією зі складових нашого успіху. Перед грою говорили, що не можна так довго не перемагати.

Одужання Динамо? Ще рано про це говорити. У чемпіонаті великий гандикап, який не має права на існування. Навіть не дивлюся в турнірну таблицю, але приблизно розумію, на якому ми місці. Потрібно перемикатися і вирішувати завдання в чемпіонаті. Будуть важкі виїзди в Полтаву і Маріуполь.

Динамо вистраждало перемогу над Мальме завдяки голу Буяльського

Сьогодні грали за тренера. Він хороша людина, видно, як він переживає за команду. Хочеться грати за нього. Ігор Суркіс після матчу сказав, що він задоволений. Для нього це теж важливо, щоб команда впевнено стартувала", – сказав Сидорчук в ефірі Футбол 2.

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Динамо – Мальме: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи – як це було
19 вересня
24093
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Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Мальме
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