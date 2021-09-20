Матч 8-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги проти Олександрії (1:0) став особливим для півзахисника київського Динамо Сергія Сидорчука.

Хавбек провів 100-й матч у складі "біло-синіх" із капітанською пов'язкою, повідомляє офіційна Facebook-сторінка клубу.

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Сидорчук став п'ятим гравцем в історії Динамо, який підкорив гросмейстерський показник. До нього це досягнення підкорилося Валентину Белькевичу (121 матч), Олександру Головку (125), Олегу Лужному (156) і Олександру Шовковському (238). Сам Сидорчук вперше вивів Динамо на поле в статусі капітана у вересні 2017-го.

Нагадаємо, що Динамо мінімально здолало Олександрію завдяки голу Віктора Циганкова з пенальті. Київський гранд іде лідером УПЛ, набравши 22 очки за 8 турів.

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