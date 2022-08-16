"Завжди схиляюсь до думки, що у будь-якій ситуації слід зберігати холодну голову. Навіть там, де всі емоції оголюються. А футбольне поле є саме таким місцем.

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Емоційність не виправдовую, але сприймаю як спосіб скинути пар. Сварю себе, коли через емоції пропускаєш матч та підводиш команду.

Треба вміти вмикати режими "Холодний розум" та "Не стримувати емоцій", коли настає потрібний момент. Бажаю цього хлопцям з Динамо у завтрашньому матчі", – написав Сидорчук на своїй сторінці у соціальній мереж Instagram.

Нагадаємо, лідер киян не зможе допомогти Динамо у першому матчі проти португальців. До слова, зустріч відбудеться у середу, 17 серпня, о 22:00.

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