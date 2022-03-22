Капітан Динамо Сергій Сидорчук, а також дует лідерів Шахтаря Андрій Пятов і Тарас Степаненко тренуються з бухарестським Стяуа, стверджує журналіст Емануель Рошу.

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Усі троє українців були змушені переїхати в Румунію після початку війни. Президент Стяуа Джордже Бекалі запевнив, що Сидорчук, Пятов і Степаненко будуть виступати за клуб до кінця сезону. Цей функціонер має вельми скандальну репутацію. Нещодавно Бекалі засудив злочинні дії Путіна в Україні, але раніше озвучував одіозні ідеї приєднання Буковини та Одеської області до Румунії.

Додамо, що Стяуа є чинним віце-чемпіоном країни, а зараз знову посідає другу сходинку таблиці слідом за Клужем.

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