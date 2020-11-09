Хавбек Динамо Сергій Сидорчук у матчі проти Шахтаря (0:3) встановив рекорд, якого б хотілося уникнути.

Капітан киян жорстко сфолив проти Віктора Корнієнка і отримав п'яту червону картку за весь час своїх виступів в УПЛ.

Динамо – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Вперше Сидорчука вилучали ще у складі запорізького Металурга, а от наступні чотири випадки припали вже на період виступів за Динамо. Таким чином, 29-річний хавбек встановив новий антирекорд грубощів серед гравців київського клубу, інформує Sport.ua. Раніше він ділив це невтішне досягнення з екс-одноклубником і своїм кумом – Андрієм Ярмоленком, у якого залишилися три червоні картки в рамках УПЛ.

Нагадаємо, Сидорчук перейшов з Металурга до Динамо у грудні 2012 року і з тих пір награв за "біло-синіх" понад 200 матчів.

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