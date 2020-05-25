Сидорчук розповів, з ким його порівнюють серед колишніх гравців Динамо

Капітан Динамо Сергій Сидорчук поділився тонкощами свого характеру.

"У повсякденному житті так і є, що я добряк. Просто з часом приходить те, що не любиш програвати. Більше підказую, але емоційно.

Сидорчук вказав на слабке місце Динамо за мотивами матчу з Рухом

Денис Бойко каже, що я в цьому плані схожий на Руслана Ротаня. По ньому і не скажеш, але кажуть, що він пристойно психує. У мене більше так це – переживаю", – розповів Сидорчук у програмі Трендець.

Нагадаємо, Сергій захищає кольори Динамо з 2012 року.

Динамо – Рух: чемпіона світу карають, (не)приємний сюрприз, слабка гра з клубом Першої ліги, лише 3 динамівці без замін