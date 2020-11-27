"Контрольно-дисциплінарний комітет за основу розглядав застосування санкції у вигляді чотирьох матчів дискваліфікації. Але були враховані пояснення Динамо щодо Сергія Сидорчука, його поведінки в минулому, про його роль в команді та характер цього порушення. З огляду на ці пояснення, КДК вирішив застосувати їх, як пом'якшувальну обставину і ухвалив рішення відсторонити Сидорчука на три матчі від змагань плюс один матч умовно.

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Це серйозне порушення, оскільки воно спричинило травму суперника. Саме тому в дисциплінарних правилах є різниця між просто грубим ігровим порушенням і порушенням, яке призводить до травми футболіста. І така санкція має на меті запобігти повторення в майбутньому таких ситуацій", – резюмував Грищенко в коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що Сидорчук вже встиг відбути один матч покарання – 10 тур, в якому Динамо перемогло Інгулець (2:0).

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