Сидорчук: Реброва всі слухали з відкритим ротом

Півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук пригадав період співпраці з Сергієм Ребровим.

"Це людина, яка повернула чемпіонство, гру, людей на стадіон. Було дуже багато матчів, про які згадую і зараз. У тренувальному процесі він був дуже вимогливим. Постійно казав, що треба забувати перемоги, поразки, зробити висновки і швидко переключатись на інші матчі. Для нього була важливою кожна гра.

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Пам'ятаю, як перед його останнім матчем в Динамо – а всі вже знали, що він не залишиться – була його остання установка. Але було таке відчуття, ніби це його перша установка – він жодним м'язом на обличчі не видав, що цей матч не важливий. Ми тоді чемпіонат програли, Кубок теж, але він ні на секунду не дав нам вийти на поле розхлябаними. Таким він і залишився.

Коли спілкуєшся з тренером – бачиш його ідеї, що він хоче від футболістів. Повіяло новим вітром, ми завжди з відкритим ротом слухали його. Він пропонував в момент, коли у нас не виходило, перейти на 3-4-3. Тоді, у ці півроку, ми багато забили, грали дуже добре", – розповів Сидорчук у програмі Легіонер.

Нагадаємо, Сергій Ребров тренував київське Динамо з 2014 по 2017 рік. Згодом він рік працював з арабським Аль-Ахлі, а у 2018 р. очолив угорський Ференцварош.

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