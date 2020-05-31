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Сидорчук: Просто хочеться привітати Шахтар з перемогою

31 травня 23:32 208 Читать на русском
Сидорчук: Просто хочеться привітати Шахтар з перемогою
Шахтар – Динамо / Фото ФК Шахтар

Капітан Динамо Сергій Сидорчук розповів, в якому аспекті Шахтар переважив київський клуб.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"Відчувається, коли є підтримка, особливо в таких матчах. Особливо останнім часом, коли на наші матчі ходило більше вболівальників, ніж на інші. Всі раді, що футбол нарешті повернувся. Нехай і в такому форматі. Потрібно розуміти, що так триватиме недовго, і скоро глядачі зможуть ходити на футбол.

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Хочеться просто привітати Шахтар з перемогою, вони краще використовували свої моменти. Що стосується другого і третього гола, то ми, напевно, самі їх подарували супернику. Така команда, як Шахтар, добре використовує свої моменти", – цитує Сидорчука офіційний сайт киян.

Нагадаємо, після Класичного прірва між Шахтарем та Динамо збільшилась до 16 очків.

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