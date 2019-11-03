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Шахтар – Динамо: Сидорчук пропустить матч

18:30 406 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Сидорчук пропустить матч
Сергій Сидорчук в матчі проти Львова / Футбол 24

Капітан Динамо Сергій Сидорчук не допоможе своїй команді в поєдинку 14-го туру УПЛ проти Шахтаря. Причина – червона картка в матчі зі Львовом.

11’ Микола Шапаренко
30’ Віктор Циганков
35’ Сергій Сидорчук
82’ Артем Бєсєдін
90+1’ Денис Попов
 
11’ Микола Шапаренко
30’ Віктор Циганков
35’ Сергій Сидорчук
82’ Артем Бєсєдін
90+1’ Денис Попов

На 35-й хвилині матчу Динамо – Львів Сидорчук за рахунку 2:0 отримав другу жовту карту від арбітра Анатолія Абдули за підкат у центрі поля. Як наслідок – вилучення.

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Таким чином капітан Динамо не зіграє в матчі наступного туру, в якому суперником киян стане донецький Шахтар. Поєдинок пройде у неділю, 10 листопада на ОСК Металіст у Харкові.

До слова, в нещодавньому кубковому матчі Динамо – Шахтар саме Сидорчук став автором фантастичного забитого м'яча, а "біло-сині" перемогли свого суперника та вийшли в 1/4 фіналу.

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Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Динамо - Львів Динамо Динамо Відеоновини Шахтар Шахтар
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