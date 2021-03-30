"Настрій у команді? Зрозуміло, що після матчу з Фінляндією залишився негатив у команді. Але тренерський штаб на наступний день зібрав нас на теорію, показав помилки за останні 10-12 хвилин матчу. До цього було 78 хвилин якісного футболу. Думаю, всі сприйняли це позитивно.

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Миколенко і Забарний – молоді хлопці. Потрібно розуміти, що помилки – частина футболу. Помиляється тільки той, хто нічого не робить. Думаю, у них все нормально буде у цьому плані. Ви бачили, скільки підтримки їм висловила футбольна спільнота України, зірки.

Гра в три оборонці? В принципі, нормально. Ми грали за схожою схемою з Ребровим у його останній рік роботи в Динамо: 3-4-3 з двома опорними. Вона зрозуміла мені, але в збірній все одно є свої тонкощі, під які потрібно підлаштовуватися. Зрозуміло, що будуть якісь нюанси. Але чим частіше будемо її використовувати, тим буде легше", – сказав Сидорчук на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у березні збірна України вже провела два матчі кваліфікації на ЧС-2022 – проти Франції та Фінляндії. Обидва завершились нічиєю 1:1. Вже завтра на команду Андрія Шевченка очікує поєдинок із Казахстаном. Початок зустрічі о 21:45.

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