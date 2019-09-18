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Сидорчук про проблеми Динамо: Вирішили все як у чоловічому колективі

17:52 446 Читать на русском
Сидорчук про проблеми Динамо: Вирішили все як у чоловічому колективі
Сергій Сидорчук / Сайт Динамо

Капітан Динамо Сергій Сидорчук поділився очікуваннями від матчу першого туру групового етапу Ліги Європи проти Мальме.

 

"Ми зібралися на шостому поверсі й поговорили досить плідно. Почули те, що хотіли почули. Можливо, не дуже приємна розмова, не всім вона сподобалася. Вирішувалося все як у чоловічому колективі. Після цього ми в теплих стосунках.

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Зараз всі розуміють, яка ситуація. Однак важливо знаходити позитив. Треба забути те, що було в УПЛ. Розпочинається новий турнір, ми розпочинаємо з чистого аркуша. Сподіваємося, у Лізі Європи все піде добре.

Мальме розбирали. Було теоретичне заняття. Об’ємне, з вказівками на слабкі місця суперника. Якщо я скажу, що це серйозна команда, то нічого не скажу. Як всі шведи, скандинави, організована, грамотно використовує свої козирі", – розповів Сидорчук.

Нагадаємо, Динамо має шестиматчеву безвиграшну серію у всіх турнірах. Останньою невдачею киян стала домашня поразка від Десни у 7-у турі чемпіонату України.

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Джерело: Футбол 24
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Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Мальме Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук
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