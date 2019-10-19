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Сидорчук припустив, хто з киян міг би стати топ-тренером

09:15 323 Читать на русском
Сидорчук припустив, хто з киян міг би стати топ-тренером
Сергій Сидорчук / Фото з відкритих джерел

Під час зустрічі з уболівальниками, яку організував фан-клуб Динамо, капітан киян відповів на багато цікавих питань.

"Хто з чинних футболістів Динамо в майбутньому може стати тренером рівня Реброва або Шевченка? Точно не Гармаш! Мені здається, що це може бути Фран Соль. Він завжди дуже детально підходить до всіх вправ, завжди запитує, чому так чи так воно робиться. А з українців, напевно, Саня Караваєв", – цитує слова Сидорчука Dynamomania.

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Нагадаємо, 18 жовтня, у конференц-залі стадіону імені Валерія Лобановського футболісти київського Динамо, що виступають за збірну України, зустрілись зі своїми прихильниками і відповіли на їхні питання. Захід ініціював фан-клуб Динамо.

До слова, вже завтра, 20 жовтня, кияни вдома прийматимуть Олександрію. Початок матчу о 17:00. Динамо після 10-го туру посідає третю сходинку, набравши 20 очок. За ними йде Олександрія з 19-ма пунктами.

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Андрій Шевченко Андрій Шевченко Фран Соль Фран Соль Денис Гармаш Денис Гармаш Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Олександр Караваєв Олександр Караваєв Динамо Динамо Сергій Ребров Сергій Ребров
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