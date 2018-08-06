Сидорчук пожартував щодо порад Хацкевича по грі зі Славією на другому поверсі: В ліфті не штовхалися

Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук вважає, що команди треба менше фолити поблизу власного штрафного майданчику в матчі зі Славією.

"Після Шахтаря відновитися встигли. А після позитивних матчів відновлюватися легше.

Перевага Славії у зрості? Що стосується антропометричних даних Славії, то головний тренер і тренерський штаб нам показали, як треба діяти проти них, і за рахунок чого їх можна буде перегравати та ловити.

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Зараз взагалі багато голів забивається зі стандартних положень, це показав чемпіонат світу. Проти таких команд, де високі гравці, треба якомога менше фолити біля своєї штрафної, бо вся небезпека йде від стандартних положень.

Поради Хацкевича по грі на другому поверсі? Ну в ліфті ніби не штовхалися (посміхається). Були тренування, але стандартні положення ми в основному відпрацьовуємо без значного контакту.

Важливіше забити чи не пропустити? Потрібно пам'ятати, що кваліфікація складається з двох матчів. Ще буде матч в Києві, і про нього не можна забувати. Тому завдання буде таким, щоб забезпечити максимально приємний результат перед матчем у Києві", – сказав Сидорчук на передматчевій прес-конференції у Празі.

Нагадаємо, матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Славія – Динамо відбудеться 7 серпня, початок о 20:30.

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