"Кажуть, що капітан не має права залишати корабель... Я не роздумував такими категоріями. Підписав новий контракт із Динамо, тому що це мій рідний клуб і рідний дім.

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Кондиції за підсумками спарингів? Із приводу спарингів залишилося трохи змазане відчуття. Якщо ви пам'ятаєте, зимові збори пройшли значно краще в плані результатів, а зараз було трохи важче. Можливо, причина полягає в складній логістиці та великій кількості переїздів. Але коли є позитивний результат у спарингах, працювати легше.

Тому зараз є невелика нервовість, але вона притаманна підготовці до матчів Ліги чемпіонів. А що стосується фізичних кондицій, то я вважаю, що ми добре готові. Вплив постійних переїздів? Зараз ми ніби кочуючий табір. Переїзди накладають свій відбиток. Однак у ситуації, що склалася у нашій країні, ми не маємо морального права на це жалітися", – поділився Сидорчук у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Сергій продовжив контракт з "біло-синіми" до 2025 року з опцією пролонгації. Загалом хавбек награв за Динамо 282 поєдинки, у яких відзначився 20 голами й 19 асистами. Капітаном Сидорчука обрали у вересні 2017 року. Разом з "біло-синіми" хавбек чотири рази ставав чемпіоном України, стільки ж разів вигравав національний Кубок і Суперкубок.

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