Капітан Динамо Сергій Сидорчук влучно і лаконічно відреагував на влучання російської ракети у Вінницю.

"Які тут можуть бути виправдання? Після таких кадрів думаєш про те, що в РФ народу багато, а людей немає. Одні орки", – написав Сидорчук у своєму Instagram під відео наслідків обстрілу Вінниці.

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Нагадаємо, вдень, 14 липня, росіяни завдали ракетного удару по Вінниці. Вибухи пролунали в центрі міста. Кілька десятків людей загинуло, близько сотні дістали поранення.

Зауважимо, що росіяни вже далеко не вперше обстрілюють цивільні об'єкти, виправдовуючи це своєю хворою фантазією про засідки українських військових, базами НАТО та іншими вигадками своїх пропагандистів.

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