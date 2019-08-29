Сидорчук попрощався з Динамо, – ЗМІ

Хавбек Динамо Сергій Сидорчук вже перебуває "на валізах" перед переходом у Бешикташ.

Перемовини щодо трансферу Сергія Сидорчука близькі до завершення. Сам футболіст 28 серпня поговорив з партнерами та попрощався з командою, повідомляє Dynamonation.com.

Сидорчук може стати гравцем Бешикташа

Нагадаємо, раніше була інформація, що капітан Динамо може перейти у Бешикташ на правах оренди до закінчення сезону.

Сидорчук перейшов у київський клуб з запорізького Металурга на початку 2013 року. За цей час півзахисник зіграв 193 матчі в усіх турнірах, де забив 13 голів та віддав 14 результативних передач.

Бешикташ за підсумками минулого сезону здобув бронзові медалі чемпіонату Туреччини та отримав право виступати у груповому етапі Ліги Європи.

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