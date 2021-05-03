Вчора капітан Динамо Сергій Сидорчук відзначив свій 30-й день народження. На спеціальній вечірці було чимало гостей.

Привітати Сидорчука зібралися як футболісти київського Динамо, так і гравці Шахтаря. Зокрема, був присутнім Сергій Кривцов – кум капітана чемпіонів України. Також на відео зі святкувань потрапив колишній гравець Динамо Євген Макаренко.

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Окрім футболістів, серед запрошених був агент Сидорчука Вадим Шаблій, а також відомий співак Монатік. Ведучим вечірки був Володимир Остапчук.

Додамо, що у нинішньому сезоні півзахисник провів 18 матчів у рамках УПЛ, у яких забив 3 голи та віддав один асист, чим допоміг Динамо достроково здобути чемпіонський титул.

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