"Єврокубки ще продовжуються, зарано ще робити висновки чи оцінки. Зараз можна казати про ті матчі, які відбулися, а всю картину оцінювати вже можна буде в кінці, у січні. Але, що точно можна сказати – єврокубки не додають впевненості. До вересня у всіх все було добре, а от коли побачили, що командам важко, ще й трохи наш футбол прибили.

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Але я вважаю, що в цей час важко оцінювати єврокубковий сезон, тому що ці відстані, на які наші клуби їздять, точно не надають їм переваги у грі. І важко оцінювати єврокубки з потяга чи автобуса. Звичайно, було б класно, щоб вони брали очки, але це реально важко в цей час. Я не хотів би, щоб через єврокубки оцінювали наших футболістів зараз", – поділився Сидорчук в інтерв'ю Sport-express.

Нагадаємо, Динамо та Шахтар в основному етапі єврокубків здобули лише перемогу – "гірники" мінімально обіграли швейцарський Янг Бойз. Кияни ж взагалі програли у всіх чотирьох матчах.

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