УАФ визначилась з санкціями проти капітана Динамо Сергія Сидорчука за мотивами 9-го туру УПЛ.

Хавбек киян Сергій Сидорчук отримав три матчі дикваліфікації + один умовно, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Таке покарання 29-річному лідеру киян присудили за небезпечний підкат на Віктору Корнієнку у поєдинку проти Шахтаря (0:3). Після фолу Сергій отримав пряму червону картку.

Лікарі виявили у Корнієнка розрив латеральних зв'язок гомілкостопу, за прогнозами він вибув до кінця року. У нинішньому сезоні УПЛ Віктор провів 7 матчів, в яких відзначився асистом.

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