У суботу, 27 липня, Вестерло відкриває сезон Ліги Жупіле виїзним матчем 1-го туру проти Андерлехта. До стартової одинадцятки потрапив і український півзахисник Сергій Сидорчук.

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У новій першості 34-річний хавбек виступатиме під новим номером. Цифру 15, під якою наш земляк грав попередні два сезони, він змінив на 8.

Цікаво, що раніше Сидорчук ніколи не носив вісімку на спині. У запорізькому Металурзі він використовував цифри 34, 17 та 11. В Динамо Сергій шість сезонів бігав з № 16, який згодом змінив на № 5.

Своя історія у збірних України. Там Сидорчук розпочинав з № 19, який через рік змінив на цифру 22, а згодом повернув 19. З сезону 2014/15 по 2018/19 виступав з 16-ю на спині, після чого зупинився на № 5.

Нагадаємо, контракт українця з Верстерло до 30 червня 2026 року.