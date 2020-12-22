Капітан "біло-синіх" виділив іноземних футболістів, які, на його думку, залишили найбільший слід в команді за останнє десятиріччя.

"На мою думку, Мбокані – найкращий легіонер Динамо за останні 10 років. Ленс одразу за ним. Третій – Даніло Сілва, якщо говорити по внеску в Динамо.

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Хоча мені дуже подобався Віда і те, як він виріс у Києві за п'ять років. Спочатку, якщо чесно, я його не особливо сприймав як сильного захисника, але в останні роки мені він страшенно подобався. Теплі слова можу про Драговіча сказати. Юнес Беланда був хороший", – цитує Сидорчука офіційний сайт Динамо з посиланням на журнал "Футбол".

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