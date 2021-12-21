"Я теж вважаю, що якість нашої гри зростає. Справа навіть не в цифрах – я суджу з того, наприклад, які комбінації стали проходити перед чужими воротами. Ми стали розуміти один одного набагато краще. Певною мірою це вже підсвідомий рівень, хімія.

Сидорчук хоче, щоб арбітри провели зустріч з представниками команд УПЛ

Візьміть Лігу чемпіонів. Попри те, що Динамо набрало в ній лише одне очко, ми програли, що називається, без шансів тільки в Мюнхені. В решті матчів, вважаю, показували добротний рівень.

Можливо, якби у складі був Бєсєдін – наш основний нападник, результат був би іншим. У першій частині минулого сезону ми теж грали без Артема, і коли він повернувся після дискваліфікації, команді стало набагато легше", – цитує Сидорчука "Футбольний клуб".

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ