Сидорчук налаштований повернути собі місце в основі збірної України

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук готовий важко працювати заради збірної України.

"Те, що я не потрапляв до основного складу в останніх матчах, стало для мене стимулом. Я розумію, що для того, щоб грати в національній збірній, футболіст повинен бути на хорошому рахунку в клубі.

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На той період я був не в найкращій формі і не був готовий на достатньому рівні, тому поставився до ситуації, що склалася, цілком нормально. В цьому я досить самокритичний, не літаю над хмарами, дивлюся на речі об'єктивно. Тому не бачу сенсу їхати в збірну просто так, це не зовсім правильно.

Розмова з Андрієм Шевченком була, ми переконалися, що всі все розуміють. Футбол – конкурентний вид спорту, тому, як тільки я приведу до ладу справи в клубі, впевнений, що буду грати в збірній", – цитує Сидорчука офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, що півзахисник дебютував у збірній України в 2014 році, відтоді зіграв за національну команду 24 гри, в яких забив 2 голи.