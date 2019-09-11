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Сидорчук: На прикладі звільнених моряків хочеться показати дітям, що таке любити країну

11 вересня 23:33 70 Читать на русском
Сидорчук: На прикладі звільнених моряків хочеться показати дітям, що таке любити країну
Сергій Сидорчук / ФК Динамо

Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук звернувся до звільнених моряків під час візиту до шпиталю, де вони проходять реабілітацію після повернення в Україну.

"Вчора розмовляв зі своєю сім'єю про майбутній візит до вас. У мене ростуть маленькі діти, і на вашому прикладі хочеться їм показати, що таке по-справжньому любити свою сім'ю, любити свою країну.

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Хотілося подякувати вам особисто. Ми запрошуємо вас на наші матчі. Ми вас завжди будемо раді бачити. Ваш вчинок – великий приклад для всіх нас", – цитує Сидорчука офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Сидорчук перейшов у київський клуб із запорізького Металурга на початку 2013 року. За цей час півзахисник зіграв 193 матчі в усіх турнірах, де забив 13 голів та віддав 14 результативних передач. Раніше була інформація, що капітан Динамо може перейти у Бешикташ на правах оренди до закінчення сезону.

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