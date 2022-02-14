"Думаю, на третьому зборі ми гратимемо не по 45 хвилин, а будуть повноцінні матчі по 90 хвилин. Можливо, команда буде розділена на дві групи гравців: одна гратиме, наприклад, сьогодні, інша – завтра, і у тих, хто грає сьогодні, тренування не буде, а у тих, хто завтра, буде повноцінне тренування.

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До того ж бігова робота зійде нанівець. Будуть просто ігри та тактичні завдання у тренуваннях. Також багато уваги зараз приділяємо комбінаціям в атаці, аби довести їх до автоматизму, і кожен знав, що він має робити у комбінаціях. Їх велика кількість. Усе залежить від маневру того чи іншого футболіста у конкретній ситуації на полі.

Що стосується мотивації, то для нас це місце в турнірній таблиці, на якому ми зараз, на жаль, перебуваємо. Це не те місце, де ми хочемо бути. Мотивація тут одна, треба усвідомлювати, що нам потрібно наздоганяти і випереджати Шахтар. Ми розуміємо, що суперник цілком може втратити очки тільки в очній зустрічі з нами. За цей шанс будемо чіплятися", – цитує Сидорчука офіційний сайт Динамо.

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