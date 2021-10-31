Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич зізнався, що хавбек Динамо Сергій Сидорчук міг свого часу опинитись у Металісті завдяки йому.

"Мені подобається, як грає Динамо. Усі футболісти команди – гравці найвищого рівня. Для мене Сидорчук – це гравець збірної України. Твердий гравець основного складу.

Шедеври Сидорчука у відеоогляді матчу Маріуполь – Динамо – 2:3

Відкрию секрет. Після першої його гри за запорізький Металург, я дуже наполягав, щоб батько взяв його до Металіста. Але не вийшло. Щодо його сьогоднішньої гри, то мені складно щось сказати – я стежив за грою своєї команди. Перший його гол – це, звичайно, майстерність високого рівня", – цитує Маркевича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, Сидорчук є вихованцем запорізького Металурга та перебрався в Динамо у січні 2013 року. З того часу Сергій відіграв за киян 275 матчів, у яких забив 20 голів та віддав 18 асистів.

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