Капітан Динамо Сергій Сидорчук висловив подяку нашим західним сусідам за підтримку Україну. Серед них – Легія, яка буде першим суперником киян у серії благодійних матчів.

"Польща дуже допомагає Україні в усіх напрямах. Я зовсім не здивований, що вони не залишилися осторонь й у футбольному плані.

Легія знайшла спосіб перевести дохід з продажу квитків на матч проти Динамо в обхід Суркісів

Це не просто матч, це символ дружби наших країн та взаємодопомоги. Чекаємо якнайбільше вболівальників на трибунах, запрошуємо всіх підтримати нашу дружбу, Україну та волю до перемоги", – цитує Сидорчука офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, матч проти чинного чемпіона Польщі (12 квітня) стане для команди Мірчі Луческу першим з початку війни. Слідом за Динамо дозвіл покинути Україну й провести благодійне турне отримав Шахтар.

Росія напала на Україну: сумні прогнози для Динамо з Шахтарем, екс-зірка збірної затримав диверсанта (LIVE)