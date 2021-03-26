"Удвічі приємніше починати з позитивного результату на виїзді. Велика заслуга тренерського штабу, адже розбирали суперника дуже ретельно. Пояснювали нам, як потрібно зіграти. Теорія підтвердилася результатом – це дуже добре. Найважчий день – другий після матчу. Потрібно добре відновитися. Добре, що наступна зустріч через три дні на четвертий, а не через два на третій. Є на один день більше, щоб відновитися. Думаю, до наступного матчу підійдемо в оптимальних кондиціях.

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Наш гол французам? Потрібно було вигризати м'яч, як у нас кажуть. Коли м'яч вже був у мене під контролем, я шукав, кому віддати передачу. Сидорчук кричав два-три рази, і я почув: "Кара, Кара, дай". Я вже більше давав на його команду, постарався дати зручно, під один дотик. У підсумку він дуже добре пробив, що м'яч залетів у ворота. Він завжди так точно спрямовує м'яч, особливо в цьому сезоні намагається часто так бити, створює багато проблем воротарям", – сказав Караваєв у ефірі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, вже 28 березня Україна прийматиме Фінляндію, початок о 21:45. Обидві команди розписали нічиї у першому турі.

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