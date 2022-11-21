З початком повномасштабної війни різко зросла потреба в знаннях у сфері домедичної допомоги. З цим вирішили допомогти провідні гравці "біло-синіх".

Бущан увійшов у топ-3 голкіперів Динамо за показником "сухих" матчів – попереду конкурент і легенда клубу

Засновник маркетингової компанії Evolution Владислав Вахільчук у своєму Instagram розповів, що капітан Сергій Сидорчук та голкіпер Георгій Бущан профінансували відповідні курси одразу 80 особам.

Уже сьогодні Динамо доведеться виходити на футбольне поле. О 14:00 стартує поєдинок 14-го туру УПЛ проти Вереса.

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