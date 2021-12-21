"Суддівство – це взагалі болюче питання. Як правило, я прошу рефері пояснити, чому ухвалено те чи інше рішення. Прошу, бо справді не можу його зрозуміти. Адже не секрет, що трактування ідентичних епізодів у Європі та УПЛ відрізняється. Чому, поняття не маю.

"Арбітри нічого не коментуватимуть": Ріццолі обіцяє серйозні зміни у суддівському корпусі України

Крім того, складається враження, що наші судді просто перебувають під впливомі стереотипів. Якщо, скажімо, фолить Сидорчук – отже, одразу жовта. Якщо Степаненко – жовта. Якщо Гармаш – те саме…

Сподіваюся, із приходом Ріццолі щось зміниться. Ідеальним виходом спочатку стала б зустріч членів Комітету арбітрів і самих суддів з футболістами – представниками кожної з команд. Нагромадилося багато питань, відповіді на які так і не отримано. Хотілося б разом розібрати суперечливі моменти та усвідомити, за якими критеріями їх оцінюють. Якщо в арбітрів з'явилися нові рекомендації, ми повинні знати про них", – цитує Сидорчука "Футбольний клуб".

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