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Сидорчук: Докладемо усіх зусиль задля Ліги чемпіонів, це зовсім інший рівень

21:46 332 Читать на русском
Сидорчук: Докладемо усіх зусиль задля Ліги чемпіонів, це зовсім інший рівень
Сергій Сидорчук / Фото ФК Динамо

Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук підкреслив, що кожен гравець Динамо мріє грати в Лізі чемпіонів.

"Настрій гарний, бойовий, як завжди перед грою трохи є хвилювання. Ми розуміємо, яка завтра буде гра, тому відповідний настрій.

Завтра будуть лише перші 45 хвилин, буде ще матч-відповідь в Києві. Треба про це пам'ятати, як і перед матчем у Празі. І кожен гол буде мати колосальне значення.

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Звичайно, рівень Ліги Європи та Ліги чемпіонів відрізняється, і кожен гравець мріє грати у цьому турнірі. Тому і завтра, і в Києві 29 серпня ми докладемо всіх зусиль, щоб потрапити в Лігу чемпіонів", – зазначив він на прес-конференції у вівторок в Амстердамі.

Матч 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться 22 серпня, початок о 22:00.

Українці мають історичний шанс – коли Динамо та інші учасники плей-офф востаннє виходили в Лігу чемпіонів і де дивитись

Джерело: Футбол 24
Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
до матчу
23
год
:
11
хв
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Аякс - Динамо Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук
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