"Треба вміти відокремлювати гру Динамо і збірної, це дві різні команди. Не можу сказати, що ігри збірної вийшли поганими за якістю, просто не було результату, на який ми розраховували. У матчі з Казахстаном ми створили багато моментів і повинні були закривати гру ще в першому таймі. Сама гра є, видно її малюнок, але реалізація в таких іграх багато що вирішує.

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Ігрова модель трохи різниться, але для нас це не повинно бути проблемою. Єдина складність полягає в тому, що у національної команди вся підготовка трохи зім'ята, адже збір триває лише десять днів. Мало часу для того, щоб награвати цю систему.

Хоча мені все було зрозуміло, адже ми грали за такої схеми – з трьома центральними захисниками – в Динамо за керівництва Сергія Реброва. Зрозуміло, що в грі з Францією більший акцент робився саме на оборону, потрібно було грати компактніше. І ця тактика дала свої плоди. Та й з Фінляндією, якби ми досягли позитивного результату, втримали переможний рахунок, ніхто би не критикував її", – цитує Сидорчука офіційний сайт киян.

Нагадаємо, у березні команда Андрія Шевченка провела три поєдинки кваліфікації на ЧС-2022: проти Франції, Фінляндії та Казахстану. Всі завершились з рахунком 1:1.

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