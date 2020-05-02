Сидорчук анонсував незвичайне дійство на базі Динамо після закінчення карантину

Капітан київського клубу Сергій Сидорчук знову не зміг вийти на поле у свій день народження.

"Чи грав я колись у день свого народження? Ні, жодного разу! Може, в дитинстві були якісь матчі, але на професійному рівні – ні. У цьому році був шанс, адже сьогодні субота, і на цей день могли призначити гру. Але не склалося.

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В Динамо є своя традиція – привозиш на базу святковий торт, перед тренуванням проходиш коридор слави. Все це, думаю, має бути після закінчення карантину. На базі буде справжнісінький солодкий стіл – думаю, всі, у кого був день народження, привезуть торти", – сказав Сидочук у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Сергій – вихованець запорізького Металурга. В Динамо перейшов у 2013 році. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав три результативних передачі.

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