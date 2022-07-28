Капітан Динамо Сергій Сидорчук відреагував на перемогу над Фенербахче (2:1) в рамках 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Нам не звикати бути андердогом. Чужого ми не візьмемо, але й свого не віддамо. Дякую, командо! Вітаю всю "біло-синю" родину. Налаштовуємось на 3-й раунд", – написав Сидорчук у своєму Instagram.

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Нагадаємо, перша зустріч команд завершилася без голів. У матчі-відповіді Динамо таки дотисло Фенербахче, забивши переможний м'яч в овертаймі.

Відтак, кияни вже гарантували собі груповий етап у єврокубках. Щоправда, це може бути Ліга Чемпіонів або ж Ліга Європи. У наступному раунді кваліфікації ЛЧ Динамо зіграє проти австрійського Штурма. Матчі відбудуться 2/3 та 9 серпня.

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