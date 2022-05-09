Сидорчук – про гол Миколенка: "Такі емоції зараз потрібні як ніколи"
17:54 - Читать на русском
Капітан Динамо Сергій Сидорчук оцінив дебютний м'яч партнера по збірній України Віталія Миколенка в АПЛ.
завершено
Мейсон Холгейт 31’
31’ Мейсон Холгейт
"Миколо, не зупиняйся! Такі емоції зараз потрібні як ніколи.
Шедевр Миколенка у відеоогляді матчу Лестер – Евертон – 1:2
Чекаємо у таборі збірної", – написав Сидорчук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, Миколенко став одним з героїв матчу 36-го туру АПЛ проти Лестера. Українець вийшов у старті і вже на шостій хвилині божевільним ударом з льоту вивів "ірисок" вперед. Як наслідок, Евертон здобув таку необхідну перемогу (2:1), яка дозволила команді покинути зону вильоту.
Миколенко забив супергол і травмувався у виїзному матчі АПЛ – українець та Пікфорд витягують Евертон з болота вильоту
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