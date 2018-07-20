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Сідклей: Знаю історію Динамо та гравців, які тут грали

20:34 233 Читать на русском
Сідклей: Знаю історію Динамо та гравців, які тут грали
Сідклей / фото: офіційний сайт Динамо

Бразильський новачок Динамо Сідклей поспілкувався з журналістами під час презентації нових гравців "біло-синіх".

"Дуже радий носити кольори Динамо. Знаю історію клубу, багатьох футболістів,які грали в Києві. Сподіваюсь, що невдовзі пройду адаптацію і буду демонструвати свій найкращий футбол.

Динамо представило новачків

Я поки не стикався з низькими температурами, але, за словами хлопців, хто грав в Динамо, це не так і страшно. Думаю, що нам вдасться адаптуватися і впоратися з цим.

Де мені найкомфортніше грати? Позиція лівого захисника", – розповів Сідклей під час презентації новачків Динамо офіційному сайту "біло-синіх"

Нагадаємо, вже завтра, 21 липня в Одесі відбудеться матч між Шахтарем та Динамо за Суперкубок України-2018. Початок поєдинку о 21:00.

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Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
до матчу
23
год
:
21
хв
Динамо
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